تهديد ترامب يستفز قادة إيران

استفزت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، في معرض رده على نظيره الإيراني حسن روحاني، كبار المسؤولين الإيرانيين، في مشهد يعكس حجم القلق الذي يعيشه النظام الإيراني بسبب أزماته الداخلية والخارجية.

ورد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران الجنرال محسن رضائي، على ترامب، وقال إن “أكثر من 50 ألفا من القوات الأمريكية تحت مرمى إيران”، مشيراً إلى أن “تهديد ترامب لـ روحاني “جنوني” وعلى الرئيس الأمريكي أن ينتبه”.

فيما وصف المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنها “عبارة عن أكاذيب سخيفة وتزوير يدل على جهل سياسي عميق”، معتبراً أن “طهران ترفض أي إملاءات أمريكية وسياسات ترامب مصيرها الفشل”.

وقال بهرام قاسمي في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، إن “كلام بومبيو تدخل صارخ في شؤوننا الداخلية”.

كما هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني، الولايات المتحدة برد اعتبره أنه “سيجعل الولايات المتحدة تندم على تهديد إيران”.

وقال النائب نقوي حسيني إن “إيران مشرفة على شمال الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز؛ وردنا على أي تهديد سيجعل أمريكا تندم حتما”.

كما زعم رئيس القضاء في إيران صادق لاريجاني، أن “القوة الأولى في المنطقة “بلا منازع” هي إيران ولا معنى لتهديدها إذا تكاتفت أطياف الشعب واتحدت”.

بدوره، رد قائد ميليشيات الباسيج (التعبئة) الذراع العسكري للحرس الثوري على تهديدات المسؤولين الأمريكيين، وقال إن “قواتنا المسلحة جاهزة للرد وبقوة لمواجهة أي جنون أمريكي”.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين إيران والولايات المتحدة نتيجة للعقوبات الأمريكية ضد طهران، حيث حذر روحاني ترامب من مغبة اللعب بذيل الأسد على حد وصفه.

ورد ترامب على غريمه روحاني، محذراً إيران من مغبة تهديد الولايات المتحدة، قائلا إنها ستواجه “تبعات لم يواجهها إلا قلة عبر التاريخ”.

وقال ترامب عبر “تويتر” موجها تهديده إلى نظيره الإيراني حسن روحاني: “لا تهدد الولايات المتحدة أبدا”.

وجاء ذلك عقب تأكيد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على أن واشنطن لا تخشى استهداف المسؤولين الإيرانيين “على أعلى المستويات” بالعقوبات.