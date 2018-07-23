محاولة طعن جندي أمام البرلمان في كندا

المصدر: ا ف ب

اعتقلت الشرطة الكندية، اليوم الإثنين، شخصًا كان يحاول طعن جندي أمام البرلمان الفدرالي في أوتاوا، وفقًا لما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لصحيفة “أوتاوا سيتيزن” إنه بفضل “رد الفعل السريع لجنودنا والشرطة الفدرالية وجهاز الحماية البرلمانية، تم تحديد طبيعة التهديد المحتمل وتحييده”، مؤكدًا عدم إصابة أحد باذى.

وأضافت الصحيفة أن الرجل وصل حاملًا سكينًا بُعيد الساعة 10,15 (14,15 ت غ) إلى أمام البرلمان وقت تغيير الحراسة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، قتل شاب كندي يعاني مشاكل نفسية جنديًا على مقربة من البرلمان في أوتاوا قبل أن يتم قتله.

وقبل يومين من ذلك، قتل متطرف إسلامي من كيبيك جنديًا صدمًا في جنوب مونتريال، وكان الهجوم الأول الذي تشهده كندا.