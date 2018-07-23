العثور على سفير السنغال لدى الكاميرون متوفًى داخل منزله

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السنغالية اليوم الإثنين، العثور على سفيرها لدى الكاميرون، فانسان بادجي، متوفًى داخل منزله في العاصمة ياوندي.

وقال وزير الخارجية السنغالي، صديقي كابا، إن السفير “تُوفي أثناء مشاهدته التلفاز داخل منزله في أحد التجمعات السكنية بياوندي، وتم العثور على جثته أمس”، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السنغالية “APS”.

ولم تكشف السلطات السنغالية أو الكاميرونية عن أسباب الوفاة حتى الساعة (14:29 ت.غ).

من جهتها، أفادت وسائل إعلام كاميرونية بأن السفير كان قد أنهى منذ وقت قريب خدمته لدى البلاد.

وتولى بادجي منصب سفير السنغال لدى الكاميرون في آب/ أغسطس 2015.