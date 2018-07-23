جورجيا تستضيف مناورات عسكرية مع “الناتو”

تستضيف جورجيا في الفترة ما بين 1 إلى 15 آب/ أغسطس المقبل، النسخة الرابعة من مناورات عسكرية تهدف لدمج الجيش الجورجي مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتحمل المناورات العسكرية التي تجري بمشاركة قوات تركية اسم “الشريك نوبل 2018 مناورات متعددة الجنسيات”.

وقال وزير الدفاع الجورجي، ليفان إيزوريا، متحدثًا في اجتماع تعريفي: إن المناورات والتدريبات ستساهم في دمج جيش بلاده بمعايير الناتو.

وأضاف أن المناورات “تساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”، مشيرًا إلى أنها دليل على ثقة الشركاء بجورجيا.

من جهته، قال قائد الجبهة الشرقية في القوات البرية الجورجية والمسؤول عن إدارة المناورات، الجنرال شافيلو تاباتادزه: إن عدد القوات المشاركة في المناورات هذا العام سيبلغ 3 آلاف جندي من 13 دولة.

وذكر أن جورجيا، وتركيا، وأذربيجان، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واستونيا، وفرنسا، وليتوانيا، وبولندا، والنرويج، وأوكرانيا، وأرمينيا، تشارك في المناورات.

وتسعى جورجيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وقد أكد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية له في 12 تموز/ يوليو الجاري، أن جمهورية جورجيا ستصبح عضوًا في الناتو.

وشدد على أن الحلف سيواصل العمل مع جورجيا من أجل العضوية، مبينًا أن سلطات تبليسي أجرت إصلاحات كبيرة وناجحة من أجل نيل عضوية الناتو.