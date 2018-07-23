مقتل شخص بإطلاق نار داخل كنسية في أمريكا

أعلنت السلطات في ولاية نيفادا الأمريكية، يوم الإثنين، مقتل شخص، وإصابة آخر، في إطلاق نار بكنيسة المورمون.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن كيفين غيهمان، رئيس شرطة مدينة فالون قوله إن جون كيلي أوكونر، مشى نحو الكنسية، أمس الأحد، وأطلق النار ومن ثم عاد لمنزله.

وأوضح غيهمان أن منفّذ إطلاق النار على ما يبدو كان يستهدف شخصًا واحدًا، وليس الكنيسة بحد ذاتها، وكان فيها وقتها نحو 50 شخصًا.

وأضاف أنه لم يتضح بعد ما الدافع وراء إطلاق النار.

وذكر تلفزيون “كولو” المحلي، أن أوكونر سلّم نفسه للشرطة بعد تنفيذه الحادثة.