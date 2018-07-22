مقتل 18 شخصًا واختطاف 10 سيدات في هجوم لـ”بوكو حرام” بين النيجر وتشاد

قتل 18 شخصًا وتعرضت 10 سيدات للاختطاف، اليوم الأحد، في هجوم لمسلحي جماعة “بوكو حرام“، استهدف قرية في منطقة حدودية بين النيجر وتشاد، حسب ما أفاد مصدر عسكري تشادي.

ونقلت قناة “فرانس 24” الفرنسية (رسمية) عن المصدر العسكري قوله: “هاجم مسلحو بوكو حرام قرية جنوب دابوا، الواقعة على بحيرة تشاد والقريبة من النيجر، مساء الخميس”.

وأضاف أنّ الهجوم أسفر عن مقتل 18 شخصًا، وإصابة اثنين آخرَين، إضافة إلى اختطاف 10 سيدات.

وفيما أوضح المصدر العسكري أن المسلحين قتلوا القرويين ذبحًا، لم يوضح مصير النساء المختطفات.

وأمس السبت أعلن جيش النيجر أنه “قتل 10 إرهابيين”، بعدما صد هجومًا لـ”بوكو حرام” على أحد مواقعة الخميس، جنوب شرق النيجر.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر، حينئذ، إنّ الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى مقتل 10 إرهابيين.

ويعود آخر هجوم كبير لـ”بوكو حرام” على الجانب التشادي من بحيرة تشاد إلى آيار/مايو الماضي، وقتل فيه 6 أشخاص، بينهم 4 مسؤولين حكوميين وجندي، وفق المصدر ذاته.

و”بوكو حرام”، هي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، وتتخذ من مناطق الشمال الشرقي النيجيري معقلًا لها، قبل أن توسع نطاق هجماتها ليشمل أقصى الشمال الكاميروني وجنوب شرقي النيجر.

وفي آذار/مارس 2015 ، أعلنت الجماعة ارتباطها بتنظيم “داعش”.