إيران.. اشتباكات بين الأمن ومواطنين خلال احتجاجات على انقطاع الماء والكهرباء

شهدت مدينة “براز جان” التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران، يوم الأحد، احتجاجات ضد الحكومة؛ بسبب استمرار انقطاع الماء والكهرباء لساعات طويلة.

وذكرت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية، أن “المتظاهرين حرقوا الإطارات في الشوارع بمدينة براز جان، ورفعوا شعارات مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني؛ بسبب انعدام الماء والكهرباء وانقطاعهما لساعات طويلة، لليوم الثامن على التوالي”.

وأوضحت الوكالة أن “قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين؛ ما أدى إلى وقوع صدامات بين الشبان المتظاهرين وقوات الأمن”.

وفي سياق متصل، أكد علي أكبر فاطمي، ممثل بوشهر في البرلمان الإيراني، لوكالة أنباء العمال الإيرانية، وقوع صدامات بين الشبان وقوات الشرطة؛ بسبب احتجاجات شهدتها المدينة؛ احتجاجًا على نقص مياه الشرب وانقطاع الكهرباء.

وأضاف فاطمي أن “حرق المتظاهرين لإطارات السيارات عند مدخل مدينة براز جان، تسبب في اضطرابات بحركة المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الاحتجاجات انتهت باستخدام الشرطة لقوتها في بسط الأمن”.

ويطالب أغلب الإيرانيين بحلول عملية لمعالجة مشكلة ندرة المياه، فضلًا عن الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في أغلب المناطق، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا في المدن الجنوبية كالأحواز وبوشهر وكرمان وبندر عباس.

ويقول المسؤولون الحكوميون، إن إيران تواجه أزمة مالية في واحدة من أخطر الأزمات في التاريخ.

وحذر خبراء البيئة منذ فترة طويلة، من أن جزءًا كبيرًا من بلدان الشرق الأوسط سيواجه الجفاف، وفي مقدمتها إيران التي يعيش فيها نحو 80 مليون نسمة.