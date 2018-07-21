واشنطن تبني سجنًا ضخمًا في الرقة السورية

أنشأت القوات الأمريكية، سجنًا ضخمًا في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا؛ لاحتجاز عناصر تنظيم “داعش” الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم خلال العمليات العسكرية والأمنية في المنطقة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن السجن أقيم في مقر سابق لمدرسة وسط بلدة “عين عيسى” شمالي الرقة، وتم توسيعه وتحويله إلى سجن ضخم، يضم مئات النزلاء.

وأشارت المصادر إلى أن جميع العاملين في السجن من حرس ومشرفين ومحققين ومدراء، هم من الأمريكيين، يعملون بسرية تامة، ويستقبلون معتقلين بشكل شبه يومي.

كما لفتت إلى أن جميع المعتقلين في السجن من أعضاء “داعش” الأجانب، ومعظمهم قادة في التنظيم.

وأكدت المصادر أن السجن محاط بكاميرات مراقبة، وتبلغ مساحته نحو 30 ألف متر مربع.

وتقع مهاجع السجناء في القبو السفلي، بينما يشغل القسم الأرضي من السجن غرفًا صغيرة تستخدم من أجل أحكام الانفرادي، حسب المصادر ذاتها.

ولا تتوفر معلومات عن المعاملة التي يتلقاها المعتقلون في السجن.

وقبل 4 سنوات، بدأت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية عمليات عسكرية ضد تنظيم “داعش” شرقي سوريا، عبر استهدافه من الجو، مقابل مساندة قوات سوريا الديمقراطية.

وتسيطر حاليًا “قوات سوريا الديمقراطية”، التي يشكل الأكراد عمودها الفقري والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، على الرقة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد معارك ضد تنظيم “داعش”.