مقتل مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الصومال‎

قُتل مسؤول بارز في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية، اليوم السبت، جراء تفجير السيارة التي كان يستقلها في حي بونطيري شرقي العاصمة مقديشو.

وحسب مصادر في الوزارة، فإن التفجير نتج عن مواد متفجرة كانت ملصقة بالمقعد الأمامي، ما أدى إلى مقتل فؤاد سليمان جامع الذي يعمل مسؤولًا في قسم الموظفين بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

كما لقيت سيدة أخرى مصرعها حيث صادف مرورها لحظة وقوع التفجير.

وأضاف المصدر أن التفجير تسبب أيضًا في إصابة سيدة وابنها كانا من ضمن ركاب السيارة التي تعرضت للتفجير.

ووصل أفراد من الشرطة إلى موقع الحادث لكشف ملابسات التفجير، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي حركة “الشباب” الذين غالبًا ما يستهدفون العاملين في السلك الحكومي.

ويعد تفجير سيارات الموظفين الحكوميين من الوسائل التي تلجأ إليها حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة.