اعتقال رجل بعد إصابة 14 في هجوم بسكين في حافلة في ألمانيا

ذكرت صحيفة لوبكر نخرشتين المحلية في ألمانيا أن رجلاً مسلحًا بسكين هاجم ركابًا في حافلة في مدينة لوبك شمال البلاد، اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا على الأقل اثنان منهم في حالة خطيرة قبل أن تعتقله الشرطة.

وقالت شرطة ولاية شلسفيج هولشتاين إن الهجوم لم يسقط قتلى وأكدت أن الشرطة احتجزت المشتبه به. ولم تدل الشرطة وقتها بمزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة على تويتر: “تم التغلب على المهاجم وهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة. ما زلنا في الموقع ننقل التفاصيل من هناك”.

ونقلت صحيفة لوبكر نخرشتين عن المدعية العامة أولا هنجست قولها: “لا يمكن استبعاد شيء بما في ذلك أن تكون هناك خلفية إرهابية”.

وذكرت الصحيفة أن المهاجم بدا في منتصف الثلاثينات من العمر ونقلت عن شاهد قوله: “أحد الضحايا كان قد تخلى للتو عن مقعده لامرأة مسنة عندما طعنه المهاجم في الصدر”.

وقال المتحدث ديرك دوربوك لصحيفة بيلد إن الشرطة طوقت المنطقة المحيطة بمحطة للحافلات في حي كويكنيتس في لوبك.

وقالت شرطة ولاية شلسفيج هولشتاين، التي تقع فيها لوبك، في تغريدة في وقت سابق إن الشرطة نشرت عددًا كبيرًا من أفرادها في المدينة.

ولم ترد شرطة لوبك حتى الآن على اتصالات متكررة للتعليق على الحادث.