ماليزيا تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بأنهم على صلة بمتشددين

ألقت الشرطة الماليزية، اليوم الخميس، القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في أنهم على صلة بالمتشددين، من بينهم رجل وجّه تهديدات بالقتل لسلطان ماليزيا ورئيس وزرائها.

وماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ أن نفذ مسلحون متحالفون مع تنظيم داعش سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير/ كانون الثاني 2016.

وذكر المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون في بيان، أن “السلطات ألقت القبض على أربعة ماليزيين وثلاثة إندونيسيين في أربع ولايات بين الـ 12 والـ17 من يوليو/ تموز”.

ومن بين المعتقلين الماليزيين رجل عاطل يبلغ من العمر 34 عامًا، ألقت السلطات القبض عليه في ولاية جوهور الماليزية إلى الشمال من سنغافورة، بتهمة نشر تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل السلطان محمد الخامس سلطان ماليزيا ورئيس الوزراء مهاتير محمد والوزير المسؤول عن الشؤون الدينية.

وثمة مزاعم بأن أحد الإندونيسيين المعتقلين بايع تنظيم الدولة في إندونيسيا، وحصل على تدريب عسكري من التنظيم الذي مقره باندونغ.

واعتقلت ماليزيا المئات خلال السنوات القليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بتنظيمات متشددة، لكن البلاد لم تشهد أي هجوم كبير.