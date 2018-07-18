تركيا ترفع حالة الطوارئ بعد عامين من تطبيقها

انتهى العمل بحالة الطوارئ في تركيا اعتبارًا من الواحدة فجر الخميس بالتوقيت المحلي، بعد عامين من تطبيقها على خلفية المحاولة الانقلابية على الرئيس رجب طيب أردوغان في الـ 15 من يوليو/ تموز 2016.

وفي تموز/ يوليو 2016، اتخذ مجلس الوزراء التركي قرار فرض حالة الطوارئ، وأرسلت رئاسة الوزراء مذكرة بخصوص هذا القرار، إلى البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.

وبالفعل وافق البرلمان على المذكرة، ليتم على إثر ذلك نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الـ 21 من تموز/ يوليو من العام ذاته، ليدخل حيز التنفيذ وتفرض حالة الطوارئ بعموم البلاد، ومنذ ذلك اليوم تمدد كل 3 أشهر.

وجرى تمديد حالة الطوارئ 7 مرات، وبموجب الدستور التركي، فإنه في حال عدم تقديم أي مذكرات للبرلمان من أجل إعادة تمديد حالة الطوارئ حتى تاريخ انتهاء العمل بها، فإنها ترفع من تلقاء نفسها، وهذا هو ما حدث هذه المرة.