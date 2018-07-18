أمريكا: المجلس الأممي لحقوق الإنسان “فاسد سياسيًا ومفلس أخلاقيًا”

شنّت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، نيكي هيلي، الأربعاء، أعنف هجوم على مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، معتبرة إياه “أكبر فشل للأمم المتحدة، ومفلس أخلاقيًا وفاسد سياسيًا”.

جاء ذلك في محاضرة ألقتها هيلي بمركز التراث الأمريكي للبحوث بالعاصمة واشنطن.

وقالت السفيرة الأمريكية خلال محاضرتها التي رفضت خلالها تلقي أي أسئلة من الصحفيين والمعنيين بحقوق الإنسان، إن “هذا المجلس (حقوق الإنسان) هو أكبر فشل تقوم به الأمم المتحدة”.

وأضافت: “إنه مجلس مفلس أخلاقيًا وفاسد سياسيًا”.

ونفت المندوبة الأمريكية أن يكون قرار بلادها الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان معناه تخلي واشنطن عن القيام بدورها ” بغية إصلاحه” على حد قولها.

وانسحبت الولايات المتحدة رسميًا من المجلس المذكور في يونيو/ حزيران الماضي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية مايك بومبيو، والسفيرة هيلي.

وأكدت المندوبة الأمريكية في محاضرتها أن “الدور الأمريكي سيتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان”، معتبرة أن ذلك “هو ما يميز الأمريكيين”.

والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، هيئة حكومية داخل منظومة الأمم المتحدة تشكلت عام 2006، تضم 47 دولة، ومسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم كافة.