6 ولايات أمريكية تقاضي الحكومة الفيدرالية جرّاء سياستها تجاه الهجرة

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الأربعاء، أن ست ولايات حررت دعاوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، بسبب القوانين الاتحادية للهجرة.

وأفادت الوكالة بأن الولايات الست إلى جانب نيويورك، تطالب الحكومة الفيدرالية بالمزيد من الأموال من أجل مكافحة الجريمة، بدلًا من فرض مزيد من التضييق على المهاجرين.

وأوردت “أسوشتيد برس”، أنه تم رفع دعاوى قضائية الأربعاء في محكمة مانهاتن الفيدرالية، نيابة عن ولاية نيويورك وكذا مدينتها، بالإضافة إلى ولايات كونيتيكت ونيوجيرسي وواشنطن وماساتشوستس، وفيرجينيا.

وتسعى الولايات الست إلى تغيير سياسة الهجرة التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية الحالية تجاه المهاجرين.

وكشفت الوكالة، أن دفاع الولايات كتب في الأوراق المقدمة للمحكمة أن وزارة العدل تجبر الولايات على قبول شروط غير قانونية تقلل من قدرتها على تحديد أولويات إنفاذ القانون وحماية ساكنيها، دون مزيد من التفاصيل.

وتواجه القوانين التي قدمتها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالهجرة، معارضة شرسة في الكونغرس، ليس فقط من الديمقراطيين، بل من بعض أعضاء الحزب الجمهوري.

ويدافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة “صفر تسامح” مع الهجرة غير القانونية، ويدعو إلى طرد جميع المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة.

وشهدت الولايات المتحدة جدلًا واسعًا على خلفية قرار البيت الأبيض، فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم، الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، قبل تراجع ترامب عن هذا الإجراء بقرار تنفيذي، في 20 حزيران/ يونيو الماضي.