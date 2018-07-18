مسؤول إيراني: نمتلك 950 طنًا من اليورانيوم‎

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي اليوم الأربعاء، أن بلاده تمتلك قرابة 950 طنًا من مخزون اليورانيوم.

وقال صالحي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، تطرق خلالها إلى البرنامج النووي لبلاده: “نمتلك حاليًا ما بين 900 و950 طنًا من مخزون اليورانيوم”.

وأشار إلى أن هذه الكمية من اليورانيوم تعتبر كافية للبرنامج النووي لبلاده في ضوء أهدافها طويلة الأمد.

ولفت إلى استكمال أعمال بناء منشأة لإنتاج “أجزاء الدوران” اللازمة من أجل إنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة، وذلك بناءً على تعليمات من المرشد علي خامنئي.

وذكر صالحي أنه تم بناء مصنع لإنتاج غاز سداسي فلوريد اليورانيوم، في منشأة لتحويل اليورانيوم في مدينة أصفهان، بهدف زيادة مخزون الغاز المستخدم كمادة خام في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة تخصيب اليورانيوم.

وشدد على أن كافة الأنشطة هذه تسير في إطار الاتفاق النووي.

تجدر الإشارة إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة، الموقعة بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، في 2015، تتيح لطهران مواصلة أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المئة.

وكانت إيران تعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة قبل توقيع الاتفاق، الذي غاردته أخيرًا الولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أنه يتوجب تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة من أجل إنتاج أسلحة نووية.