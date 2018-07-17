محكمة تركية تقضي باستمرار حبس جنديين يونانيين

قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، باستمرار حبس جنديين يونانيين اعتقلا في تركيا في مارس/ آذار، في قضية صعدت التوترات بين البلدين المتجاورين العضوين في حلف شمال الأطلسي، وفق ما ذكرت صحيفة “غريت” التركية.

وتؤكد اليونان، أن الجنديين عبرا الحدود إلى تركيا بطريق الخطأ أثناء تعقبهما لأثر من يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين، حيث أمرت محكمة تركية بحبسهما انتظارًا للمحاكمة في اتهامات بدخول البلاد بشكل غير مشروع، ومحاولة التجسس العسكري.

وجاء قرار المحكمة بعد بضعة أيام من لقاء رئيس الوزراء اليوناني ألكسي تسيبراس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، واتفاقهما على التركيز على جهود الحد من التوترات في منطقة بحر إيجه.

وقالت صحيفة حريت على موقعها الإلكتروني إن المحكمة التركية في إقليم إدرنة شمال غرب البلاد على الحدود مع اليونان وبلغاريا، حيث تم اعتقال الجنديين، عقدت جلستها الشهرية للنظر فيما إذا كانت ستطلق سراح الجنديين أم ستأمر باستمرار حبسهما.

وأضافت الصحيفة أن القاضي رفض طلب الجنديين، اللذين لم توجه لهما اتهامات رسمية بعد، إطلاق سراحهما.

وانتقد فوتيس كوفيليس نائب وزير الدفاع اليوناني قرار المحكمة، وأكد مجددًا أن اليونان لن تدخل في أي مساومات لتأمين إطلاق سراحهما.

ويطلب ثمانية من أفراد القوات الخاصة التركية اللجوء في اليونان، بعد أن قادوا طائرة هليكوبتر هربًا من تركيا أثناء محاولة انقلاب على الرئيس في يوليو/ تموز عام 2016.

وتقول تركيا إنهم شاركوا في محاولة الانقلاب، وتطالب بتسليمهم لمحاكمتهم وترفض المحاكم اليونانية ذلك حتى الآن.