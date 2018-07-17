مقتل 5 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية بكوريا الجنوبية

قالت قوة مشاة البحرية الكورية الجنوبية إن “طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة للجيش تحطمت أثناء رحلة تجريبية اليوم الثلاثاء في مدينة بوهانج”” بجنوب شرق البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر”.

وأضافت القوة في بيان، أن الطائرة سقطت من ارتفاع 10 أمتار على مدرج بإحدى القواعد الرئيسة التابعة للبحرية الكورية، والتي تجري فيها قوات مشاة البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات عسكرية سنوية، وأن حريقًا اندلع.

وقالت إن 5 ممن كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، بينما نُقل سادس إلى أحد المستشفيات، مضيفة أن الجيش سيشكل لجنة لتحديد سبب تحطم الطائرة.