“هيومن رايتس”: تركيا توقف تسجيل اللاجئين السوريين ‎الجدد

المصدر: أ ف ب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، إن السلطات التركية أوقفت إجراءات تسجيل اللاجئين السوريين الجدد كليًا باستثناء قلة، مما يحرمهم من خدمات ضرورية ويعرضهم لخطر الترحيل.

وتستقبل تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا منذ تفجر النزاع في 2011. لكن وجودهم المستمر يثير توترات اجتماعية متزايدة.

وقال مسؤول تركي تعليقًا على تقرير المنظمة الإنسانية: “دائمًا ما رحبنا بالسوريين ولا نزال نرحب بهم”، مضيفًا أن “الأشخاص الموجودين في تركيا يمكنهم الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجون لها”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن تعليق إجراءات التسجيل، وهي خطوة رئيسية للاجئين الواصلين حديثًا، “يؤدي إلى عمليات ترحيل غير قانونية وعودة بالإكراه إلى سوريا والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم”.

ووصفت تعليق إجراءات التسجيل بأنها “آخر مسعى لتركيا لحرمان طالبي لجوء جدد من الحماية”، مضيفة أن الحدود التركية مع سوريا هي الآن فعلًا “مغلقة”، وأن تعليق التسجيل يشمل 9 محافظات على الحدود السورية أو قربها، وإسطنبول.

ولفتت المنظمة الإنسانية إلى أنه منذ أواخر أغسطس/آب من العام 2015 “يسمح فقط للسوريين المسجلين الذي يحصلون على رخصة سفر خاصة بالتنقل داخل تركيا”.

وقال المدير المساعد لبرنامج اللاجئين في المنظمة، جيري سيمبسون، إن الاتحاد الأوروبي الحريص على وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا “يتغاضى عن خطوات تركيا الأخيرة لمنع وثني الأشخاص الفارين من سوريا”.