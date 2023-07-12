دبلوماسيون غربيون يتحدثون عن صفقة: انضمام السويد مقابل "إف 16"

يرى بعض الدبلوماسيين والمحللين الغربيين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يستغل مسألة عضوية السويد للضغط على واشنطن فيما يخص صفقة الطائرات الحربية من نوع "إف 16"، وأن بايدن أبرم اتفاقاً في هذا الشأن.

وقال كاميل جراند، المختص بشؤون الدفاع في المجلس الأوروبي المعني بالعلاقات الخارجية "يبدو أن هناك دفعة كبيرة من إدارة بايدن للسماح لتركيا بتحديث قواتها الجوية والحصول على طائرات إف-16".

وكتب جيرارد أرود السفير الفرنسي السابق لدى واشنطن على تويتر "ابتزاز السويد يؤتي أُكُله".

ورفض مسؤولون أتراك وإدارة بايدن أي إشارة لوجود صلة بين موافقة أنقرة على طلب انضمام السويد للحلف ومسألة بيع طائرات إف-16 في الشهور التي شهدت محادثات للتعامل مع مععارضة تركيا لانضمام السويد.

ولم يتحدد بعد موعد لنقل طائرات إف-16 لتركيا وانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن ستمضي قدماً في نقل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونجرس الأمريكي، وذلك غداة موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وطلبت تركيا، التي كانت العقبة الأساسية في طريق انضمام السويد إلى الحلف العسكري، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021 شراء طائرات مقاتلة طراز إف-16 من تصنيع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 20 مليار دولار ونحو 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية.

وقال سوليفان قبيل انعقاد قمة زعماء حلف شمال الأطلسي التي بدأت الثلاثاء في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا إن الرئيس بايدن "أوضح أنه يدعم نقل (الطائرات المقاتلة)".

وأضاف سوليفان للصحفيين "لم يضع (بايدن) أي تحفظات.. إنه يعتزم المضي قدما في نقل (الطائرات)"، دون أن يقدم أي تفاصيل بشأن التوقيت.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي المنتمي للحزب الديمقراطي بوب مينينديز، الذي يرفض بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا، أمس الاثنين إنه يجري محادثات مع إدارة بايدن بشأن موقفه وإنه قد يتخذ قراراً "في الأسبوع المقبل".