واشنطن تفرض عقوبات ضد الرجل الثاني في فنزويلا

المصدر: ا ف ب

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات ضد الرجل الثاني في فنزويلا ديوسدادو كابيو، قبل 48 ساعة من الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تشهد أزمة خانقة، ويسعى فيها الرئيس نيكولاس مادورو للفوز بولاية ثانية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنه فرض عقوبات ضد هذا المسؤول الرفيع المستوى؛ لتورطه في قضايا فساد وضد “ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين” اعتبرهم المكتب “شخصيات رئيسية في شبكة الفساد المرتبطة بكابيو”.

والشخصيات هي شقيقة خوسيه دافيد كابيو، وشقيقته مارليني يوسيفينا كونتريراس اللتين تعتبرهما إدارة ترامب “مسؤولين في الحكومة الفنزويلية”، بالإضافة إلى أحد ممثلي كابيو رافايل الفريدو ساريا.

وأوضح المكتب أنه جمّد أصول ثلاث شركات يديرها ساريا أو يملكها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: إن “الشعب الفنزويلي يعاني من السياسيين الفاسدين الذين يحكمون قبضتهم على السلطة ويملؤون جيوبهم الخاصة”.

وأضاف منوتشين: “نفرض عقوبات على شخصيات مثل ديوسدادو كابيو يستفيدون من مناصبهم الرسمية؛ للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال واختلاس الأموال العامة وغيرها من الأنشطة الفاسدة”.

وفرضت بنما وسويسرا عقوبات ضد كابيو ومنعته برن مع سبعة مسؤولين آخرين من دخول أراضيها أو عبورها. والأربعاء رفض كابيو العقوبات، مطالبًا بإثبات لوجود حسابات باسمه في هذين البلدين.