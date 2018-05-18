قتلى في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بولاية تكساس (فيديو)

قتلى في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بولاية تكساس (فيديو)

نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين بالمدرسة إنه "تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم"

المصدر: فريق التحرير

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأمريكية أن 8 أشخاص على الأقل  لقوا حتفهم اليوم الجمعة في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانتافي في ولاية تكساس، في أحدث عنف بأسلحة نارية في بلد لم ينس بعد مذبحة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا في فبراير شباط.

ونقلت (سي.إن.إن) عن مصدر لم تسمه قوله إن عدة أشخاص قتلوا في المدرسة التي تبعد قرابة 48 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من هيوستون.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة هاريس القريبة إن السلطات تقيم “حادثا أسفر عن سقوط عدة إصابات”.

وفي أول تعليق له على الحادث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نتابع الوضع (حادثة إطلاق النار في تكساس) عن كثب وإدارتنا تعمل على جعل السلاح بعيداً عن المدارس”.

وتقع مدرسة “سانتا في” في مدينة تحمل الاسم ذاته، ويعيش فيها 13 ألف شخص.

وبحسب أحدث إحصائيات لمنظمة “أرشيف العنف المسلح” (أمريكية غير حكومية)، أفضت حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، إلى مقتل 5 آلاف و400 شخص.

وبلغ عدد حوادث إطلاق النار التي وقعت منذ بداية العام، 21 ألفًا و773 واقعة، سقط فيها 233 طفلًا دون سن الحادية عشر بين قتيل وجريح.

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