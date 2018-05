قتلى في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بولاية تكساس (فيديو)

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأمريكية أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الجمعة في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانتافي في ولاية تكساس، في أحدث عنف بأسلحة نارية في بلد لم ينس بعد مذبحة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا في فبراير شباط.

ونقلت (سي.إن.إن) عن مصدر لم تسمه قوله إن عدة أشخاص قتلوا في المدرسة التي تبعد قرابة 48 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من هيوستون.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة هاريس القريبة إن السلطات تقيم “حادثا أسفر عن سقوط عدة إصابات”.

وفي أول تعليق له على الحادث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نتابع الوضع (حادثة إطلاق النار في تكساس) عن كثب وإدارتنا تعمل على جعل السلاح بعيداً عن المدارس”.

BREAKING NEWS: Suspect involved in a shooting at Santa Fe High School in Texas “has been arrested and secured” and injuries are reported, the school district confirmed https://t.co/sZuvdAlfHx pic.twitter.com/bFOjmkKaG8

وتقع مدرسة “سانتا في” في مدينة تحمل الاسم ذاته، ويعيش فيها 13 ألف شخص.

وبحسب أحدث إحصائيات لمنظمة “أرشيف العنف المسلح” (أمريكية غير حكومية)، أفضت حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، إلى مقتل 5 آلاف و400 شخص.

وبلغ عدد حوادث إطلاق النار التي وقعت منذ بداية العام، 21 ألفًا و773 واقعة، سقط فيها 233 طفلًا دون سن الحادية عشر بين قتيل وجريح.

Multiple students were killed & injured in a shooting at Santa Fe High School in Texas.

The shooter was a male student & has been arrested already. pic.twitter.com/VaVp60oZNw

