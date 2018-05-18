بريطانيا تدعو إلى اجتماع لتعزيز حظر الأسلحة الكيماوية

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أكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تعمل على ضمان الالتزام بالحظر العالمي لاستخدام الأسلحة الكيماوية.