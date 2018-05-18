ماليزيا.. استدعاء رئيس الوزراء السابق للتحقيق معه في قضية فساد

أعلن مسؤول ماليزي اليوم الجمعة، استدعاء رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، للتحقيق معه في قضية الفساد المتعلقة بفضيحة صندوق التنمية، وتقدر بمليارات الدولارات.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن مسؤول في هيئة مكافحة الفساد لم تسمه القول، إن “الهيئة أرسلت إخطارًا إلى نجيب اليوم الجمعة، لمطالبته بالمثول للتحقيقات في قضية صندوق التنمية الثلاثاء المقبل”.

وقد أشار مسؤول “هيئة مكافحة الفساد” إلى معرفة نجيب بطلب الاستدعاء، إلا أن هربال سينغ، محامي الأخير، قال: إنّ “موكله لم يكن على علم بالاستدعاء، لكنه وعد في وقت سابق بالتعاون مع السلطات”.

ويُتهم عبدالرزاق وأعوانه بالاستيلاء على 4.5 مليار دولار من ذلك الصندوق.

ويواجه عبد الرزاق فضائح فساد واتهام بتمرير مئات الملايين من الدولارات، عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الأربعاء الماضي: “إن حكومته تسعى إلى استرداد مليارات الدولارات التي دخلت في عمليات غسل أموال في الولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى”.

وخسر عبد الرزاق البالغ من العمر64 عامًا، منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات التشريعية، التي جرت في ماليزيا، الأربعاء الماضي، أمام منافسه مهاتير محمد.

وأدى مهاتير (92 عامًا) في 10 مايو/ آيار الجاري، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة.