ضبط 72 حقيبة مليئة بالأموال والمجوهرات في منزل رئيس وزراء ماليزيا السابق

ضبطت الشرطة الماليزية 72 حقيبة و284 صندوقًا، تضم مجوهرات ونقودًا داخل وحدات سكنية في ماليزيا، يعتقد أنها مرتبطة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، حسبما نقلت شبكة “سي ان ان” الأمريكية.

وربطت الشبكة هذه المصادرات التي تمت الجمعة، بالاتهامات القديمة التي طالت نجيب باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق تنموي حكومي، لكنه ينفي مزاعم الفساد وتمت تبرئته في تحقيق حكومي.

وكان نجيب خسر بشكل غير متوقع انتخابات الأسبوع الماضي، فيما أصدر رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد تعليماته إلى الشرطة بإعادة فتح التحقيقات في مزاعم الفساد التي تلاحق الحكومة السابقة.

كما أوقف النائب العام محمد أباندي علي عن العمل بسبب مزاعم المساعدة في التستر على فضيحة الفساد.

ونسبت وكالة أنباء “برناما” الرسمية، إلى مدير التحقيق في مكافحة الجريمة التجارية عمار سينج، قوله إن هذه المضبوطات تم العثور عليها في وحدات سكنية فاخرة مرتبطة بالتحقيقات، وستعمل الشرطة على تحديد قيمة تلك المضبوطات.