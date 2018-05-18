البرازيل تتهم 11 شخصًا بمحاولة تشكيل خلية لداعش على أراضيها

أظهرت وثيقة قضائية، الخميس، أن ممثلي الادعاء البرازيليين اتهموا 11 شخصًا بالتخطيط لتشكيل خلية لتنظيم داعش في البرازيل، ومحاولة تجنيد متشددين لإرسالهم إلى سوريا.

ورصدت الشرطة هؤلاء الأشخاص الذين تشتبه في أنهم متشددون من داعش، من خلال رسائل تبادلوها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن زودتها الشرطة الإسبانية بأرقام هواتف عثرت عليها مع برازيلي اعتقلته لانتمائه لتنظيم متشدد بإسبانيا.

وذكرت الوثيقة أن بعض المشتبه بهم البرازيليين ناقشوا في مجموعة للتحدث عبر تطبيق واتساب خططًا لهجوم على غرار جسر لندن الذي وقع العام الماضي، وذلك خلال مهرجان في ريو دي جانيرو أو سلفادور لإسقاط أكبر عدد من القتلى.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء في ولاية جوياس وسط البرازيل، وهو المكتب الذي وجه الاتهامات، إن السلطات تحتجز اثنين من المشتبه بهم في سجن مشدد الحراسة، وأفرجت عن خمسة آخرين احتجزتهم في أكتوبر/ تشرين الأول لحين محاكمتهم.

وعثرت الشرطة على أسلحة بدائية الصنع في مقر إقامة أحد المشتبه بهم الذي قال في رسائل التواصل الاجتماعي إنه مؤيد لتنظيم القاعدة.