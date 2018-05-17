الاتحاد الأوروبي يفعّل قانونًا يمنع شركاته من الامتثال للعقوبات الأمريكية ضد إيران

يشرع الاتحاد الأوروبي غدًا الجمعة في عملية تفعيل قانون يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران، ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر “لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية. نحن بحاجة الآن للتحرك ولهذا نحن ندشن عملية تفعيل ‭‭’‬‬قانون الحجب‭‭’‬‬ الذي يعود إلى عام 1996. سنقوم بذلك صباح غد في الساعة العاشرة والنصف”.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي “قررنا أيضًا السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران”.