بريطانيا تتفق مع فرنسا وألمانيا على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران‎

قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن ماي اتفقت مع زعيمي فرنسا وألمانيا اليوم الخميس، على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد اجتماعهم على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بلغاريا.

وأعلنت المتحدثة أن “الزعماء أكدوا التزامهم الصارم بضمان الإبقاء على الاتفاق، وأكدوا على أهميته لأمننا المشترك”.

وأضافت: “تعهدوا بالعمل مع العديد من أطراف الاتفاق من أجل تحقيق ذلك. وأكد الزعماء على أنه يتعين على إيران مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق”.

واجتمعت ماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية.