تركيا تطلب من القنصل الإسرائيلي مغادرة إسطنبول “لبعض الوقت”

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية التركية طلبت من القنصل الإسرائيلي العام في إسطنبول العودة لإسرائيل “لبعض الوقت”.

وأمس الثلاثاء طلبت الوزارة الطلب نفسه من السفير الإسرائيلي لدى أنقرة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

ويتظاهر منذ أيام، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.

وأسفرت التظاهرات عن ارتقاء 55 شهيدًا، فيما جرح أكثر من 2771 آخرين، جراء الاعتداءات الإسرائيلية، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بقطاع غزة.

ويأتي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، وهو تاريخ “نكبة” الشعب الفلسطيني.

وأعلن ترامب، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.