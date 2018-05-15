ظريف وموغيريني يناقشان “النووي الإيراني” في بروكسل‎

المصدر: ا ف ب

أجرى وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، لقاء أوليًا، الثلاثاء، في بروكسل مع نظيرته الأوروبية فيديريكا موغيريني للتباحث في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، بحسب ما أعلن مكتبها.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف بعدها نظراءه الفرنسي والألماني والبريطاني وهي 3 من الدول الموقعة على الاتفاق التاريخي.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تفادي تخلي إيران عن الاتفاق وإعادة إطلاق برنامجها النووي وإلى حماية المؤسسات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات التي ستعيد فرضها الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري موغيريني محادثات بعد الظهر مع نظرائها الفرنسي والالماني والبريطاني قبل أن يلتقي الأربعة ظريف بحلول المساء، بحسب برنامج الاجتماعات.

وقالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، لوكالة “فرانس برس”: “إن الاتفاق مع إيران ينفد، علينا بذل أقصى جهودنا للحفاظ عليه” و”عدم إضافة مسائل غير موجودة أصلًا”.

ووافقت إيران في تموز/يوليو 2015 بعد مفاوضات شاقة على تجميد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ويعتزم الأوروبيون التباحث أيضًا مع ظريف حول القلق الذي يثيره برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي الناتجة منه.

وشدّدت موغيريني على أن “هذا الحوار يجب أن يكون منفصلًا عن الاتفاق النووي”.