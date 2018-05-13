نتنياهو: القدس ستكون عاصمة إسرائيل ضمن أي اتفاق مستقبلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن القدس ستكون عاصمة إسرائيل ضمن أي اتفاق مستقبلي.

وجاء ذلك في كلمة له، خلال احتفال نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية بمقرها في القدس، بمناسبة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ووجّه نتنياهو شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قائلًا:”ترامب يصنع التاريخ، وسيظل شعبنا ممتنًا لك للأبد لقرارك الشجاع بنقل السفارة”.

وأضاف:”أشكرك لأنك جعلت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى”.

ودعا نتنياهو جميع الدول التي لها سفارات في إسرائيل إلى نقلها إلى مدينة القدس.

وسيُجرى نقل السفارة فعليًا، غدًا الإثنين، في احتفال بمقرها الجديد، استجابة لما أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، حول أن القدس بشقيها الشرقي والغربي هي العاصمة المزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ويمثل الفلسطينيون 37% من سكان القدس، البالغ عددهم 870 ألف نسمة، ويتمركز معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، وفق مكتب الإحصاء الإسرائيلي.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال المدينة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية، تنديدًا بنقل السفارة الأمريكية، وإحياء للذكرى السبعين لـ”نكبة” قيام دولة إسرائيل التي توافق 15 مايو/ أيار من كل عام، ومن المرتقب أن تبلغ هذه الفعاليات ذروتها، الإثنين والثلاثاء.