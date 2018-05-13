إيفانكا وكوشنير يصلان “تل أبيب” لافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

وصلت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنير مستشار ترامب، اليوم الأحد إلى مدينة تل أبيب، للمشاركة في حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس غدًا، بحسب وسائل إعلامية إسرائيلية.

وأعلن ترامب، في الـ6 من ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتبار القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها من مدينة تل أبيب، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إلى أن ترامب وكوشنير، وصلا مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب ظهيرة اليوم.

وسترأس إيفانكا وكوشنير، الوفد الأمريكي المشارك في حفل الافتتاح، بالإضافة إلى وزير المالية الأمريكي ستيفن ميونشين.