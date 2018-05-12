باكستان تمنع دبلوماسيًا أمريكيًا من المغادرة وسط توترات بين البلدين

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت، أن السلطات الباكستانية منعت دبلوماسيًا أمريكيًا متورطًا في حادث مروري من مغادرة البلاد، وأجبرت طائرة عسكرية أمريكية أرسلت لنقله على المغادرة دونه.

وجاءت الخطوة بعد يوم من قول باكستان إنّها ستقيد تنقلات كل الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد، ردًا على قيود مشابهة على دبلوماسييها من واشنطن.

ورفض متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسلام آباد التعليق.

وذكرت صحيفتا (ذا نيشن) و(إكسبريس تريبيون) الباكستانيتان، أنّ الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين، تفاقمت اليوم السبت، عندما منعت السلطات الباكستانية الملحق العسكري الأمريكي من المغادرة كما كان مقررًا.

وأمس حكمت محكمة في إسلام آباد بأنّ الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الملحق العسكري، قد لا تطبق فيما يتعلق بحادث سير وقع في السابع من نيسان/ أبريل، عندما صدمت سيارة الملحق دراجة نارية وقتلت قائدها البالغ من العمر 22 عامًا.

وقالت الصحيفتان وتلفزيون جيو، إنّ “طائرة عسكرية من طراز (سي130) كانت قد وصلت إلى قاعدة نور خان الجوية في باكستان خارج إسلام آباد، اضطرت بناء على ذلك إلى المغادرة دونه أمس الجمعة”.