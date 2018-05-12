بعد تنصيب مهاتير.. رئيس وزراء ماليزيا السابق محروم من السفر حتى إشعار جديد

قال رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم السبت، إنه وأفراد أسرته سيحترمون حظرًا فرضته إدارة الهجرة على سفره للخارج وسيبقى في البلاد.

وكان نجيب قال على فيسبوك في وقت سابق إنه وأفراد أسرته سيأخذون عطلة في الخارج ابتداءً من اليوم السبت، وسيعودون الأسبوع المقبل، ولكن بعد لحظات قالت إدارة الهجرة الماليزية على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن نجيب وزوجته روسماه منصور مُنعا من مغادرة البلاد.

وقال نجيب في تغريدة بعد إعلان إدارة الهجرة هذا الحظر “تم إبلاغي بأن إدارة الهجرة الماليزية لن تسمح لي ولأسرتي بالسفر للخارج.. أحترم هذا الأمر وسأبقى أنا وأسرتي في البلاد”.

وخسر نجيب (64 عامًا) أمام رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.

وأدى مهاتير اليمين رئيسًا للوزراء الخميس الماضي، وتعهد بالتحقيق في فضيحة كسب غير مشروع حجمها مليارات الدولارات في صندوق التنمية الحكومي الماليزي (1.إم.دي.بي) الذي أسسه نجيب.

ونفى نجيب مرارًا ارتكابه أي مخالفات فيما يتعلق بالصندوق.

وقال مصدران، أمس الجمعة، إن مهاتير سيعين مستشارًا من وزارة المالية للإشراف على استعادة مليارات الدولارات التي يُزعم أنها سُرقت من صندوق (1.إم.دي.بي).