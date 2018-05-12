مقاتلتان أمريكيتان تعترضان قاذفتين روسيتين قبالة ألاسكا

ذكرت وسائل إعلام أن طائرتين أمريكيتين مقاتلتين اعترضتا قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي قبالة ساحل ألاسكا مساء أمس الجمعة.

وقال الميجر أندرو هينيسي المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في بيان لمحطة (سي.إن.إن) إن “الطائرتين الروسيتين وهما من طراز تي يو-95 (بير) دخلتا ما يسمّى بمنطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوي الواقعة على بعد 200 ميل قبالة الساحل الغربي للأسكا نحو الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش).”

ونقلت (سي.إن.إن) عن البيان قوله إن طائرتين مقاتلتين من طراز “نوراد إف-22” انطلقتا من قاعدة في ألاسكا اعترضتا القاذفتين الروسيتين إلى أن غادرتا المنطقة، ولم تدخل الطائرتان الروسيتان مطلقًا المجال الجوي الأمريكي.