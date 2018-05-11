إيران: ندين بشدة الهجمات الإسرائيلية على أراضي سوريا

قالت إيران في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، صدر اليوم الجمعة، إن طهران تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وأضاف البيان أن “الكيان الصهيوني لا يطيق إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله: إن “صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في ممارساته العدائية”.

وأشار إلى أن “تلك الهجمات تكشف مساعي إسرائيل للهيمنة وترويجها الأكاذيب”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن “إسرائيل لا تستطيع أن تترك المنطقة تنعم بالاستقرار والهدوء، وتعتبر أن أمنها يتحقق بزعزعة استقرار المنطقة”.

وفجر أمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم عشرات المواقع الإيرانية في سوريا، ردًا على إطلاق قوات إيرانية 20 صاروخًا على هضبة الجولان المحتلة.