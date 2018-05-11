بعد توبيخ من ترامب.. أنباء عن تلويح وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية بالاستقالة

قال مسؤولون حاليون وسابقون إن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كيرستشن نيلسن كادت أن تستقيل، بعد أن انتقدها الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع للحكومة يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أمس الخميس عن اثنين من المسؤولين قولهما إن نيلسن كتبت مسودة خطاب الاستقالة لكنها لم تقدمه.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهما إن ترامب ألقى باللوم خلال الاجتماع على نيلسن لما وصفه بفشلها في تأمين الحدود الأمريكية.

وأكد مسؤول كبير بالإدارة الواقعة لرويترز قائلًا “وبخها”.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أمس الخميس إن الموضوع الذي نشرته نيويورك تايمز و”يزعم أن الوزيرة كتبت مسودة خطاب استقالة أمس وكادت أن تستقيل غير صحيح”.

وأضاف أن نيلسن “تعمل بجد اليوم على أجندة الرئيس التي تركز على الأمن وتدعم الرجال والنساء في وزارة الأمن الداخلي”.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كان ترامب وبخ نيلسن وإن كانت كتبت مسودة استقالة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز “الرئيس ملتزم بإصلاح نظام الهجرة المعيب وحدودنا غير المحكمة. نحن دولة قوانين والرئيس وإدارته سيطبقانها”.

وقالت نيلسن في بيان يوم الخميس إنها تشارك ترامب الإحباط من أن “الثغرات القائمة وعدم اتخاذ الكونغرس إجراءات منعت هذه الإدارة من تأمين الحدود بالكامل وحماية الشعب الأمريكي”.