ميركل تريد الإبقاء على اتفاق إيران النووي وتدعو لوقف التصعيد

قال مكتب المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، إنها أبلغت الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنها تؤيد الحفاظ على الاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة، ما دامت طهران تلتزم بالاتفاق.

وقال المكتب في بيان: “إن المستشارة دعت في اتصال مع الرئيس حسن روحاني إلى إجراء محادثات؛ من أجل إطار أوسع بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة، بما في ذلك بسوريا واليمن”.

وأضاف البيان، “أن ميركل نددت بهجمات إيران على مواقع للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان ودعت إيران إلى الإسهام في وقف التصعيد بالمنطقة”.