مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يبحث التصعيد الإيراني في سوريا

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإسرائيلي، عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر “الكابينت” للنظر بالتصعيد على الحدود الشمالية، وبحث الجاهزية والاستعداد لأي رد محتمل.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن المجلس الأمني السياسي الوزاري سيعقد مساء اليوم الخميس اجتماعًا، بهدف دراسة الموقف ووضع خطط استراتيجية وأمنية لمواجهة أي جديد.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن تقارير روسية جاء فيها أن “28 طائرة حربية إسرائيلية شاركت في هجوم وقع خلال الليل (الأربعاء – الخميس) على سوريا، حيث أطلقت الطائرات خلاله 60 صاروخًا، ما أدى إلى مقتل 23 سوريًا وإيرانيًا”.

وهاجمت القوات الجوية الإسرائيلية العشرات من الأهداف العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مواقع مختلفة بسوريا، حيث دمرت منصة إطلاق صواريخ قالت إنها استخدمت لإطلاق صواريخ “غراد وفجر” إيرانية الصنع تجاه إسرائيل.