بوتين يعبّر عن “بالغ قلقه” حيال الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي

المصدر: ا ف ب

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ حيال إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

وذكر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، لوكالة أنباء “ريا نوفوستي”، أن الأخير أعرب لمجلس الأمن القومي عن “قلقه البالغ حيال هذا القرار، وأكد مجددًا أهمية هذه الوثيقة”.

والثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن “خيبة أملها العميقة” لقرار ترامب، الذي عدته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وترتبط روسيا وإيرن بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة، وشيّدت روسيا مفاعل مجمع “بوشهر” النووي الإيراني الوحيد. كما شرعت في بناء اثنين آخرين.