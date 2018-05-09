دبلوماسي صيني: على جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء، أن مبعوث الصين الخاص لقضايا الشرق الأوسط جونج شياو شنغ، قال إن على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران الالتزام به واستخدام الحوار والمفاوضات لحل الخلاف.

ونقل تقرير الوكالة عن جونج قوله للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون بين جميع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب أمس الثلاثاء من الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 مع خمس قوى كبرى وإيران. ويستهدف الاتفاق منع طهران من حيازة قنبلة نووية.