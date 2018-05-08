إجماع أوروبي على معارضة قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن الاتحاد سيبقى في الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران.

وأضافت معلقة على الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران “إن الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ عليه (الاتفاق). سوف نحافظ على هذا الاتفاق النووي بالتعاون مع بقية المجتمع الدولي”.

ودعت المجتمع الدولي اليوم الثلاثاء إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت موغيريني “إنني قلقة بشكل خاص بشأن إعلان الليلة بفرض عقوبات جديدة”.

وأضافت أنها تتوقع أن يواصل باقي المجتمع الدولي تطبيق اتفاق إيران النووي بعد إعلان ترامب الانسحاب منه.

واعتبرت أن اتفاق إيران النووي يحقق نتائجه، ويضمن ألا تطور طهران أسلحة نووية.

وحثت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة على عدم اتخاذ خطوات تعرقل تنفيذ الدول الأخرى للاتفاق النووي المبرم مع إيران والذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن منه اليوم الثلاثاء.

وقال زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك أصدره مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي “نحث الولايات المتحدة على عدم المساس بهيكل الاتفاق النووي وتجنب اتخاذ إجراءات تعرقل تنفيذه بالكامل من قبل الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق”.

وتحدثت ماي هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أن أعلن ترامب قرار الانسحاب وإعادة فرض العقوبات على إيران.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:”سنعمل بشكل جماعي على إطار عمل أوسع يشمل النشاط النووي وفترة ما بعد عام 2025، وأنشطة الصواريخ الباليستية، والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما سوريا، واليمن، والعراق.

وأضاف أن فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، تأسف للقرار الأمريكي بالانسحاب من اتفاق إيران النووي.

كما دعا رئيس الوزراء الإيطالي إلى لحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني قائلا إن بلاده ستقف بجانب حلفائها الأوروبيين.

وتعليقا على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي قال نائب وزير خارجية ألمانيا على تويتر “هذه أخبار ليست جيدة من واشنطن”.

وانسجاما مع التأييد الأوروبي للبقاء في الاتفاق قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الثلاثاء إن موقف ترامب تجاه إيران والتجارة الدولية سيقابل “بنهج أوروبي موحد”.

وبعد إعلان ترامب اليوم الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 قال توسك إن زعماء الاتحاد الثمانية والعشرين سيبحثون المسألتين في اجتماعهم بالعاصمة البلغارية صوفيا خلال اليومين القادمين.