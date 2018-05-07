نائب رئيس جنوب السودان يعود للانضمام رسميًا إلى الحزب الحاكم

المصدر: ا ف ب

ضم نائب رئيس جنوب السودان المتمرد السابق، تابان دينغ غاي، الإثنين رسميًا حزبه إلى حركة تحرير الشعب السوداني الحاكم بزعامة الرئيس سلفا كير.

وأكد دينغ الاثنين، أنه يطبق حلًا سياسيًا للنزاع من خلال انضمامه الرسمي إلى الحزب الحاكم.

وقال إنّ “إعادة التوحد مع حزب حركة تحرير الشعب السوداني سيعطي مزيدًا من القوة والروح والطاقة إلى الحزب للعمل من أجل جعل السلام الملاذ الأخير”.

وتشهد جنوب السودان حربًا أهلية مستمرة منذ أربع سنوات أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح الملايين ودفع ملايين آخرين إلى حافة المجاعة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شرعية نظام كير وتقويض مكانة زعيم المتمردين رياك مشار الذي كان دينغ متحالفًا معه في السابق.

وانفصل دينغ عن مشار عقب القتال العنيف في العاصمة جوبا عام 2016 وتحالف مع كير وتولى منصب مشار نائبًا للرئيس كما أنه يسعى إلى تعزيز مكانته في الحكومة.