محامي ترامب: إسقاط النظام الإيراني يتصدر أجندة الرئيس بالمنطقة

قال رودلف جولياني، المحامي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسقاط النظام الإيراني جزء من أجندة ترامب وطاقمه.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن جولياني، قوله إن “المواجهة مع إيران تتقدم في اهتمامات وأولويات ترامب بالشرق الأوسط، على موضوع الحل الفلسطيني”.

وأضاف القيادي الجمهوري المقرب من ترامب والرئيس السابق لبلدية نيويورك، أن “صفقة النووي الإيراني كانت محكومة بالفشل منذ البداية، وبرنامج ترامب الحالي لإعادة النظر بتلك الاتفاقية يتضمن في ثناياه قرارًا بإسقاط النظام الإيراني”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب “في تصميمه على الإطاحة بنظام الملالي يتطابق في الرؤية مع المحافظين الجدد في واشنطن، ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكلهم يؤمنون بأن إيران هي مصدر الخطر الأكبر في الشرق الأوسط”.

وكانت صحيفة “ذي أتلانتك” الأمريكية، ذكرت، هذا الأسبوع، أن “الحلقة الضيقة الحالية حول ترامب، خصوصًا وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، تؤيد بقوة موضوع الإطاحة بالنظام الإيراني، حتى وإن استدعى ذلك الدخول في حرب”.