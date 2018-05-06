الشرطة تكشف هوية منفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية الباكستاني

كشفت الشرطة الباكستانية، الأحد، أن الرجل الذي يُعتقد أنه أطلق الرصاص على وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال، ينتمي لحزب ديني متشدد جديد يُدعى “تحريك لبيك”.

وذكرت الشرطة في تقرير لها أن مطلق الرصاص هو عبدالحسين (21 عامًا)، الذي “أظهر انتماءه” للحزب، الذي يركز على تسليط الضوء على وقائع التجديف ومحاربتها.

ولم يُورد التقرير الدافع وراء الهجوم.

وندَّد زعيم الحزب كاظم حسين رضوي بالهجوم في بيان، وقال إن حزبه لم يخوّل أيًا من أعضائه حمل السلاح.

وأُصيب وزير الداخلية الباكستاني اليوم الأحد، بالرصاص، لكن مسؤولين حكوميين أكدوا أن حياته ليست في خطر.