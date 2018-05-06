الممثلة الإباحية سترومي دانييلز تطالب ترامب بالاستقالة وتتوعده بـ”عاصفة” (فيديو)

عبر مشهد تمثيلي كوميدي، طالبت الممثلة الإباحية سترومي دانييلز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم استقالته من منصبه، متوعدة إياه في حال لم يفعل ذلك بـ”عاصفة مقبلة”، في تلميح منها لاسمها المهني الذي له علاقة بكلمة عاصفة.

وقد شارك الممثلة دورها في المشهد الكوميدي، النجم الأمريكي إليك بالادوين، الذي تقمص دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال البرنامج الكوميدي المعروف “Saturday Night Live”.

وكان المشهد، الذي شارك فيه أيضًا المحامي مايكل كوهين في دور المحامي الخاص لترامب، عبارة عن مكالمة هاتفية بين ترامب والممثلة، التي تدعي أنها كانت على علاقة حميمة به.

وفي المشهد، حاول الرئيس مساومة الممثلة لإنهاء الخلاف بينهما، كما تضمن إشارات ساخرة إلى عدد من القضايا التي عرفت اهتمامًا خاصًا في عهد ترامب، مثل موقفه من التغيرات المناخية والصلح بين الكوريتين.

في الوقت الذي قدم فيه إليك بالادوين شخصية دونالد ترامب، على شكل شخص متسرع لا يسمع كلام محاميه وشهواني أيضًا، وتجلى ذلك عندما علق على لباس الممثلة في نهاية المشهد الكوميدي قائلًا: “للمرة الأولى أشعر بالخوف والإثارة معًا”.

وفي آخر تطورات فضيحة ترامب وسترومي، ذكر الإعلام الأمريكي أن ترامب سدد فعلًا لمحاميه الـ 130 ألف دولار ثمن صمت الممثلة، الأمر الذي يصر ترامب على إنكاره.

كما أكد رودي جولياني المستشار القانوني لترامب وعمدة نيويورك السابق، أن هذا المبلغ لم يدخل في مصاريف الحملة الانتخابية”.