يعاني من سرطان بالدماغ.. ماكين يوصي بعدم حضور ترامب لجنازته

أوصى السيناتور الأمريكي جون ماكين بعدم حضور الرئيس دونالد ترامب مراسم جنازته حال وفاته حيث يعاني من سرطان الدماغ.

كشفت ذلك صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، موضحة أن ماكين، وهو سيناتور جمهوري، أوصى مسؤولين في البيت الأبيض مقربين منه بدعوة نائب الرئيس مايك بنس بدلا عن ترامب لحضور جنازته، وأن تقام مراسم الجنازة في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.

وفي الأسابيع الأخيرة، زار عدد من السياسيين ماكين في مستشفى قريب من مزرعته في ولاية أريزونا، ومن بينهم جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، والسيناتور السابق جو ليبرمان.

وفي كتابه “موجة لا تهدأ”، الذي صدر مؤخرا، وبخ ماكين الرئيس ترامب، واتهمه بـ”بإهدار القيم الأمريكية عبر مدح طغاة دوليين، وتشويه وسائل الإعلام، وتجاهل حقوق الإنسان، والحط من قدر اللاجئين”.

ولفت في هذ الصدد إلى مدح ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغرامة بالرئيس الصيني شين جين بينغ، وهما زعيمان يتهمهما ماكين بـ”القمع”.

ويعد ماكين (81 عاما) من أقوى الأصوات في الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية رغم معركته مع سرطان الدماغ.

وهو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا منذ 1987.

ويعود عداء ترامب الطويل الأمد مع ماكين إلى جذوره في الأيام الأولى من السباق الرئاسي لعام 2016؛ حيث انتقد عضو مجلس الشيوخ ترامب لتهديده المهاجرين المكسيكيين في خطاب يونيو/حزيران 2015 الذي أعلن فيه ترشيحه.