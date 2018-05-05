الأمن الإيراني يعتقل مقربًا من روحاني بسبب كشفه ملفات فساد

اعتقلت وزارة الأمن الإيراني “الاستخبارات”، مدير العلاقات العامة السابق في مكتب الرئاسة الإيرانية “أمير مقدم”، بسبب كشفه فساد وزير الصناعة محمد شريعتمداري.

وذكر موقع “آمد نيوز” الإخباري المعارض، السبت، أن السلطات الأمنية اعتقلت الناشط السياسي ومدير العلاقات العامة السابق في مكتب الرئيس حسن روحاني، أمير مقدم بسبب كشفه الفساد المالي في مكتب وزير الصناعة محمد شريعتمداري وبعض المقربين منه”.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن “جهاز الأمن استدعى، يوم الثلاثاء الماضي، الناشط أمير مقدم وزوجته، وقامت السلطات بمصادرة جهاز كمبيوتره وهاتفه المحمول بالإضافة إلى جواز سفره وجواز سفر زوجته والوثائق الشخصية”.

وأوضحت المصادر وفقًا لما ذكره الموقع، إن “استدعاء واعتقال أمير مقدم كان بسبب نشره سلسلة تغريدات ومعلومات في قناته عبر التلغرام خلال الأيام الماضية، عن حجم الفساد في مكتب وزير الصناعة محمد شريعتمداري وبعض المقربين منه”.

وتولى أمير مقدم منصب مسؤول العلاقات العامة في مكتب الرئاسة الإيرانية في عام 2013، وحتى انتهاء ولاية الرئيس حسن روحاني، في مايو الماضي.