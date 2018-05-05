الجيش الروسي يعزز قدراته بـ10 مقاتلات مزودة بصواريخ “تفوق سرعتها سرعة الصوت”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن 10 مقاتلات معترضة، بعيدة المدى، من طراز “ميغ-31” مزودة بمنظومات “كينجال” الصاروخية دخلت الخدمة القتالية الاختبارية في الجيش الروسي.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف، في مقابلة مع قناة “زفيزدا”، إن “10 طائرات من هذا النوع دخلت الخدمة القتالية الاختبارية، وهي مستعدة حاليًا للعمل”، مضيفًا أن “تطوير هذا السلاح ليس عبارة عن رفاهية، بل يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الروسي”.

وأوضح بوريسوف أن “هذا سلاح متطور، لأن الحديث هو عن صاروخ، يفوق سرعة الصوت بعيد المدى، قادر على اختراق أنظمة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية، وهو في الحقيقة غير قابل للإصابة ولديه قوة وقدرات قتالية عالية”.