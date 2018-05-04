ترامب يتعهد بعدم حرمان الأمريكيين من حمل السلاح ما دام رئيسًا ‎

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الأمريكيين لن يُحرموا من حق حمل السلاح، ما دام رئيسًا للولايات المتحدة”.

جاء ذلك في خطاب ألقاه ترامب أمام “الجمعية القومية لحملة السلاح”، بمدينة دالاس، وأضاف ترامب أنه “لن يتم إلغاء التعديل الثاني للدستور وحق الأمريكيين في حمل السلاح”.

والتعديل الثاني للدستور، هو من بين التعديلات التي أُدخلت على الدستور الأمريكي، وينص على “الحق في حمل السلاح للمواطنين”.

وقال ترامب:”أعطانا الرب عددًا من الحقوق بما فيها الحق في الحرية وحمل السلاح، وسنحارب من أجل عدم إلغاء التعديل الثاني للدستور”.

وأضاف: “نحن متحدون حول نفس المبادئ وحريتنا هدية من الرب ولن تحرمنا منها أي حكومة”.

ويعتبر هذا التصريح الأقوى لترامب، بعد الجدل الذي شهدته الولايات المتحدة، منذ حادث إطلاق النار في مدرسة بولاية فلوريدا، والذي راح ضحيته 17 قتيلًا، فبراير الماضي.