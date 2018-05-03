لافروف: القدس يجب أن تكون عاصمة للديانات السماوية الثلاث

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة أن تبقى “القدس عاصمة للديانات الثلاث”.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي جمعه، اليوم الخميس، بنظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان، إنه “يجب أن تكون مدينة القدس عاصمة للديانات الثلاث، اليهودية، والإسلامية والمسيحية”.

وجدد الوزير الروسي، دعوة موسكو “استئناف الحوار المباشر غير المشروط بين طرفي النزاع على أساس القرارات الأممية ذات الصلة”.

وطرحت موسكو العام 2016، مبادرة لعقد قمة في روسيا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف تحقيق التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية.

وحينئذ، أيد الطرفان المبادرة الروسية، غيّر أنّه لم تعقد أي قمة حتى الآن.